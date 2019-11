Lazio, Mauri: "Uscire dall'Europa League potrebbe essere deleterio..."

Ce la farà la Lazio a qualificarsi nel girone di Europa League? Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Mauri: "Inzaghi troppo esposto in conferenza stampa sul mancato superamento del turno in Europa League? Conoscendo il calcio credo abbia fatto bene, anche se in cuor suo magari spera di passare. Potrebbe essere un modo per spronare chi entrerà in campo domani levandogli al contempo un po' di pressione. Motivazioni? Dovrebbero esserci sempre, tutti i calciatori dovrebbero dimostrare al tecnico che potrà contare su di loro in caso di necessità. Resto dell'idea che uscire dall'Europa League potrebbe aver un contraccolpo psicologico, potrebbero giocare sempre gli stessi e gli altri potrebbero calare l'intensità degli allenamenti, in qualche modo abbassando il ritmo di tutto il gruppo”.

L'APPROCCIO - “Servirebbe un approccio da big perché la Lazio nelle ultime gare ha dimostrato che essendo concentrata fa risultato. Domani ci sono punti e anche soldi in palio, i giocatori, specie quelli che giocano meglio, dovrebbero sfruttare una potenziale vetrina. Parliamo di una partita che ti può tenere in corsa fino alla fine, a quel punto te la giochi fino al termine dell'ultimo match e solo dopo potrai tirare le somme"

