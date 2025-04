Lazio, Mellone: "Il rendimento di Dia è enigmatico. Tavares? Ora abbiamo capito..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato dai microfoni di Radiosei Angelo Mellone ha detto la sua sulla prestazione della Lazio nel derby soffermandosi su alcuni giocatori e sulla bellissima scenografia della Nord: "Domenica non sono uscito dallo stadio con l’amaro in bocca perché alle 17 avrei firmato per il pari; poi non abbiamo preso 5 pali e il loro portiere ha decisamente parato. Bella gara, non ci siamo scomposti. Soulé non ha trovato ‘il gol della domenica’, ma ‘il tiro della vita’: contro questo tipo di episodi puoi fare poco.

GIOCATORI - "Più lo vedo, più mi dà grandi soddisfazioni. Rendimento enigmatico di Dia, mi fa indispettire Tchaouna. Noslin fino ad ora, eccezion fatta per un paio di occasioni come a Napoli, non sembra neanche enigmatico, fa degli errori banali. Tavares? Purtroppo per noi, e anche per lui, abbiamo capito perché lo ha preso la Lazio e non il Real Madrid. Gigot? Una buona riserva che quando gioca titolare non sfigura, ma non è un giocatore che ti alza il livello qualitativo della squadra. Castellanos ancora non ha una partita. Encomiabile il lavoro di Zac. Rovella? Ha fatto una partita da laziale in campo".

SCENOGRAFIA - "La bellissima scenografia di domenica prende i simboli di Roma ma anche negli stendardi abbiamo visto gesti della quotidianità, degli anni ’30: tutto bellissimo. Un concentrato della lazialità che va raccontata. Mondi diversi, realtà e rumore: dall’altra parte vedo il contrario di ciò che sono io. E ad ogni derby ho l’opportunità di capire quanto sono fortunato".