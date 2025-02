Lazio, Mellone: "Isaksen è cresciuto, ora tocca a Noslin". E su Provedel...

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio contro il Napoli, la Lazio si proietta verso la sfida con il Venezia. Ai microfoni di Radiosei il giornalista Angelo Mellone ha parlato della prestazione dei biancocelesti all'Olimpico, soffermandosi su diversi singoli tra cui Isaksen, Noslin e Provedel. Di seguito le sue parole.

“Lo avevo anticipato che il crack di queste settimane sarebbe stato Isaksen; un mesetto fa ho detto che stava esplodendo. E’ la grande sorpresa di questo momento della stagione. Sta facendo un buon campionato e farà sempre meglio; se sei sereno, il tuo rendimento cresce in modo esponenziale. A me di Castellanos piace molto il fatto che non si demoralizza; Isaksen è ancora un ragazzino sotto questo punto di vista. Il danese i numeri ce li ha, mi auguro di avere ragione; così come mi auguro di capire quando Noslin inizierà a giocare come faceva a Verona".

"Baroni sembra che alleni la Lazio da 10 anni, ha capito il nostro mondo. Continuo a pensare che la squadra meriterebbe almeno 10mila spettatori in più quando gioca in casa; in trasferta viene seguita sempre con grande affetto e calore. Mancano all’appello diversi giocatori, Noslin e Tchaouna li aspettiamo. Provedel non dico che sta diventando un problema ma col Napoli ha fatto errori da matita blu e non sono i primi, ci aveva abituati troppo bene ora non ci dà la solita sicurezza; se continua così, a fine stagione un ragionamento lo farei“.