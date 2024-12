Lazio, Mellone: "Sicuro che Fabiani sta lavorando per un centrocampista..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Angelo Mellone è tornato sulla gara del Tardini e anche sulle discusse decisioni prese dal direttore di gara e dal Var: "Mi arrabbio difficilmente e non parlo mai degli arbitri, ma domenica al momento del rigore su Zaccagni non ci ho visto più. E poi quest’anno la Lazio ha pareggiato due volte in casa, col Milan e con il Ludogorets. Sono le uniche a cui non ho assistito, quindi mi sento in colpa (sorride, ndr). Con il Var non c’è la prova oggettiva. Il fallo di Rovella era netto? Non lo so, ma a me sembra ridicolo che un’azione venga bloccata per cinque minuti".

"Ora il problema è che a Napoli ci andiamo senza centrocampisti e il calendario della Lazio in questo periodo è tosto. Sono sicuro che il ds Fabiani stia già lavorando per un centrocampista. Stando, meritatamente, alti in classifica, senza considerare poi Firenze e Torino, è chiaro che le aspettative si alzano e andare a Napoli con Dele-Bashiru titolare e senza cambi può diventare un problema".