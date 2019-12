Lazio, Meloccaro: "Bravo Inzaghi a valorizzare Milinkovic, ma cambierà ruolo"

La Lazio vola e, nonostante le apparenze, per Stefano Meloccaro di Sky Sport uno dei veri fattori dello scacchiere di Inzaghi è il ruolo di Milinkovic. Il serbo è un vero collante tra difesa e attacco: “La Lazio ha finalmente trovato continuità, quella che serve per la Champions. La partita di sabato contro la Juventus sarà un vero e proprio big match per le zone importanti della classifica" - ha detto a Lazio Style Channel - "Nel 3-5-2 di Inzaghi è fondamentale la posizione di Milinkovic: il serbo è diventato duttile, può giocare in ogni ruolo e fa sempre la differenza, anche quando non ruba l’occhio. Sono convinto che in futuro tornerà ad avvicinarsi alla porta perché ha le caratteristiche di un mediano con i piedi da trequartista. Bravo Inzaghi a inserirlo alla perfezione nel suo modulo”

