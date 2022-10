Lazio - Midtjylland, Gila pronto alla battaglia: la carica sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è pronta a scendere di nuovo in campo. Dopo la grande prestazione di Bergamo contro l’Atalanta, i biancocelesti sono chiamati a dare seguito a quanto fatto in campionato. Dovranno affrontare il Midtjylland, oggi alle 18:45 all’Olimpico. La gara, valida per la quinta giornata di Europa League, è molto delicata e sarà determinante per il prosieguo nella competizione. La situazione del girone non facilita le cose, ogni singolo punto è più che prezioso per poter restare ancora in gioco e per questo le aquile dovranno dare il meglio di sé in campo. Suona la carica sui social, Mario Gila. Il difensore è pronto a scendere in campo e dare il proprio contributo alla squadra, lo dimostra il suo ultimo post su Instagram. Questa volta però, ad accompagnare gli scatti dell’allenamento, non ci sono parole solo emoticon: quella delle spade e del braccio di ferro. Il messaggio è chiaro.