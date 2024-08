Lazio - Milan, Baroni osa sulle fasce: Tavares pronto all'esordio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Senza l'estro di Luis Alberto e un palleggiatore in regia, la Lazio va rimodellata. E Baroni vuole farlo partendo dalle fasce. L'allenatore - come riferisce il Corriere dello Sport - andrà all'assalto con due terzini di spinta, Lazzari e Nuno Tavares, che con tutta probabilità collezionerà l'esordio in biancoceleste. L'ex Spal è stato uno dei più positivi in avvio di campionato, ma senza palla verrà esposto al confronto con Leao, se alla fine Fonseca deciderà di schierarlo. Da verificare la tenuta del portoghese della Lazio: non gioca 90 minuti dal 17 febbraio in Premier (Nottingham-West Ham), poi solamente infortuni e allenamenti a singhiozzo. L'ultimo è stato quello arrivato nel corso del ritiro di Auronzo, che gli ha fatto perdere praticamente l'intera preparazione. Una scheggia come Valeri ha subito spostato la partita del Tardini dalla parte del Parma. Pulisic dovrà rincorrerlo, ma riuscirà anche a scappargli quando sarà il Milan a comandare il gioco. Marusic si prepara alla staffetta nel corso del match.

