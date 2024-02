Lazio-Milan, Brambati: "Sarri deve dare un segnale, potrebbe pesare..."

C'è attesa per il big match Lazio-Milan, in programma domani sera all'Olimpico. Entrambe avranno tra 'le mani' un'occasione importante: i rossoneri di confermarsi in zona Champions, i biancocelesti di rimediare alla sconfitta di lunedì e cercare di scalare qualche posizione in classifica e avvicinarsi alla zona Europa. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Brambati: "Una partita più importante per Sarri o Pioli? In modi diversi per entrambi. Certo che Pioli nelle ultime due partite ha ottenuto un punto e deve tenere a distanza le quarte e le quinte, così come la Juventus. Sarri deve dare un segnale importante a questa stagione, che potrebbe passare anche per il ritorno col Bayern in Champions".

