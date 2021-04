Lazio - Milan, Pioli: "Come fa a non essere fallo su Calhanoglu?"

Stefano Pioli ha parlato a Sky nel post partita di Lazio-Milan: "Abbiamo perso negli episodi e loro sono stati più bravi di noi, dovevamo pareggiare, mi aspettavo di più dalla squadra. Sul 2-0 si è fatto tutto complicato e non vedo come non possa essere fallo quello su Calhanoglu, dalle immagini è impossibile non fischiarlo. Noi però dobbiamo fare di più, e adesso dobbiamo dimostrare di essere forti reagendo subito. Questa è una sconfitta pesante. Abbiamo facilitato la Lazio che ripartiva in contropiede, nel primo tempo però dovevamo segnare e non esserci riusciti ci ha scosso. Sull’azione del primo gol eravamo messi anche bene, si doveva però chiudere prima e meglio, però poi l’episodio del secondo tempo ci ha condizionato. Ora chiudiamo bene il nostro campionato. Sapevamo che non dovevamo rimanere due contro due con Immobile e Correa, abbiamo perso gli equilibri, sapevamo di correre questi rischi ma bisognava essere più attenti. C’è delusione, non è stata una partita pessima ma bisogna fare di più. Ora la corsa alla Champions si complica molto, siamo lì e sappiamo cosa serve per fare meglio".

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha poi analizzato la gara in conferenza stampa: "Negli episodi la Lazio è stata più brava di noi, ha giocato con qualità e ha avuto la meglio così. Oltre alle qualità della Lazio ci si è messo un secondo gol non regolare. Noi abbiamo fatto un gran primo tempo in cui meritavamo almeno di pareggiare, ma siamo stati poco concreti. Gli episodi hanno indirizzato la gara Gli episodi decisivi sono stati due: il primo gol che ha permesso alla Lazio di fare la sua partita e il secondo che ha reso più difficile la nostra gara. La Lazio è stata più brava di noi ad andare in vantaggio. Chiunque fosse andata avanti avrebbe avuto vantaggi e hanno sfruttato gli spazi concessi. In queste partite andare avanti è determinante e loro in questo sono stati più bravi. Veniamo da due sconfitte e le altre stanno andando forte, ma sarà una lotta fino all’ultima giornata. Noi dobbiamo tornare a vincere. Noi siamo arrivati bene in area, ma siamo stati poco concreti e lucidi".