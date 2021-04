Lazio, Milinkovic crea e rifinisce: mai così completo tra gol e assist

La Lazio si aggrappa a Milinkovic-Savic. Mai come in questa stagione il Sergente è diventato un punto cardine del centrocampo biancoceleste. A dimostrarlo, oltre alle prestazioni sul campo, sono anche i numeri. Il serbo quest'anno ha siglato 8 gol in campionato e totalizzato 7 assist per i propri compagni, l'ultimo domenica nella gara contro il Benevento a Immobile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è la stagione più prolifica per lui da quando è in biancoceleste considerando sia le marcature che i passaggi vincenti. Sommando i due fondamentali Milinkovic è infatti a quota 15 e solo nella stagione 2017/18 aveva fatto così bene. Ora insegue il record stagionale di marcature, ben 12 in quell'annata.