Lazio, Milinkovic tacco sublime in allenamento. E Correa commenta... - FOTO

La classe di Milinkovic non è più un segreto per nessuno. Il serbo, anche se non ancora al massimo del rendimento, continua ad illuminare la Lazio con giocate di sublime fattura. In allenamento, il sergente, cerca di sperimentare e dare il massimo sfogo al suo estro. Come oggi, quando su un cross pennellato decide di gonfiare la rete di tacco. Si percepiscono in maniera distinta le voci di incitamento dei compagni che capiscono le intenzioni del centrocampista: "Dai Sergio!". E lui non delude, salto perfetto e tacco elegante. Sotto il video pubblicato dalla Lazio sui propri profili social, anche Correa ha deciso di commentare: "Troppa classe!".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, ESCLUSIVA AD ABODI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE