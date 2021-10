Lazio, Moggi: "Ritiro? Scelta giusta per squadra e Sarri"

Lazio in ritiro almeno fino alla gara in programma domani all'Olimpico contro la Fiorentina. Decisivo nella scelta il ko subito al Bentegodi di Verona per mano della squadra di Tudor. Sul tema è intervenuto anche Luciano Moggi che sulle pagine di Libero ha così affermato: "La Lazio va in ritiro: forse Sarri capirà cosa sta sbagliando. Il 4-1 col Verona rispecchia l'andamento di una squadra troppo alterna nei risultati, che Sarri evidentemente non ha capito, al pari di noi quando vediamo in panchina Luis Alberto, solo perché il mister non lo ritiene idoneo a giocare vicino a Milinkovic. Giusta la scelta di andare in ritiro perché Sarri e la squadra possano riflettere sugli errori fin qui commessi".

Lazio, Lotito dalla parte di Sarri: "Nessuna dicotomia"

Luis Alberto e la discussione con Sarri: il retroscena

TORNA ALLA HOME