Lazio, Montesano: "Inzaghi il migliore, con la Juve la squadra mi ha stupito..."

Enrico Montesano non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste, anzi ha sempre esibito con orgoglio l’aquila che porta sul cuore da quando era un bambino. L’attore e sceneggiatore è tornato a parlare del suo amore per la Lazio, sottolineando la passione e la costanza con cui seguiva la squadra, non perdendosi neppure un incontro ed esibendo guanti di due colori, bianchi e celesti, per avere un gadget del club. Ora, anche se il tempo per andare allo stadio è minore, il comico non manca comunque di sostenere l’armata di Inzaghi, in particolare nei big match, come quello della scorsa settimana con la Juventus: “La Lazio ha stupito tutti per determinazione, sicurezza, tecnica e coraggio con cui ha affrontato la Signora, senza timori reverenziali ma imponendosi con un gruppo compatto. L’alchimia che esiste in questo gruppo è sicuramente la caratteristica che distingue questa squadra dalle altre”.

INZAGHI - Montesano, poi, ha voluto spendere qualche parola su Simone Inzaghi, a suo parere il miglior tecnico del momento. L’allenatore ha, tra i meriti, quello di saper dialogare con i suoi uomini e di avere, anche se non lo dà a vedere, grande sicurezza e determinazione. Qualche punto in comune anche con Maestrelli, soprattutto nell’eleganza. Lo storico tecnico della Lazio è stato un altro grande allenatore, con modi decisi ma sempre educati, che ha guidato una squadra di campioni. Esprimendosi su quella gloriosa compagine, non manca un po’ di nostalgia: “Era una Lazio targata famiglia, dove tutti si volevano bene, dove i giocatori si comprendevano in campo ma erano amici fuori e tutti insieme si trascorreva delle serate indimenticabili”. Infine, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’attore ci ha tenuto a concludere il suo discorso convincendo squadra e tifosi a mantenere i piedi per terra, senza montarsi la testa, continuando con l’atteggiamento adottato sin dall’inizio, quando piovevano le critiche, e tanti davano la Lazio già per sconfitta.

