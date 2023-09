Lazio - Monza, Pellegrini a LSC: "Non manca la volontà ma questo pareggio non va bene"

Solo 1-1 tra Lazio e Monza all'Olimpico. La squadra di Sarri non riesce a trovare il primo successo davanti al suo pubblico e al termine della gara Luca Pellegrini ha così commentato il match ai microfoni di Lazio Style Radio: "Non può andare bene questo pareggio, soprattutto perché sono quattro punti in cinque partite e siamo in casa nostra. Vogliamo essere una squadra da Champions e dobbiamo dimostrarlo anche in campionato perché attraverso questo l'abbiamo meritata lo scorso anno. Per noi il campionato è fondamentale. Le sensazioni nel primo tempo sono state positive, dobbiamo essere bravi a chiudere prima le partite, 1-0 è un risultato troppo corto per accontentarsi. Nella ripresa ci abbiamo provato con tutte le forze, anche con tanti difetti, ma non manca la volontà. In questo momento dobbiamo metterci seduti tra di noi e capire come risolvere le cose che non vanno e dobbiamo farlo in fretta perché non c'è più tempo".

STIMOLI - "Dobbiamo trovare gli stimoli guardandoci negli occhi, non possiamo aspettare sempre che gli altri ce li diano. Dobbiamo e vogliamo essere una squadra importante, le squadre importanti non aspettano una partita di cartello per avere gli stimoli perché i punti li fai anche contro le medio-piccole e noi non l'abbiamo fatto"

CONDIZIONE - "Mi sento bene, ho qualche acciacco che mi porto dietro da un po' di tempo non avendo avuto tempo di fare il ritiro con gli altri, la volontà di dare una mano alla squadra c'è, io devo essere il primo quando so di non essere al 100% di parlarne. Oggi stavo bene, dopo il terzo-quarto pallone ho sentito male al tallone"

EQUILIBRIO - "Non siamo una squadra che va all'arrembaggio. Era importante vincerla ma anche non perderla, sbilanciarsi magari in sette-otto e poi prendere un contropiede sarebbe stato peggio, sicuramente dobbiamo tarare l'ago della bilancia per far sì di rischiare qualcosa in più senza essere così vulernabili dietro".