Lazio, multa in arrivo per Immobile. Poi ci pensa Peruzzi...

Ciro Immobile pagherà una multa dopo l’atteggiamento poco sportivo nel momento della sostituzione. Il regolamento interno della Lazio, redatto da Angelo Peruzzi, parla chiaro. Secondo la rassegna di Radiosei, la multa scatterà automaticamente e Ciro non si sottrarrà. Si pagano queste situazioni, così come si pagano ritardi agli allenamenti o alle convocazioni. Peruzzi tiene la cassa comune della squadra, a fine stagione poi quei soldi vengono devoluti in beneficenza.Un bell'atto di solidarieta, sicuramente non il primo in casa biancoceleste.

