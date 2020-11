Lazio, multa per Hoedt: ha girato il video dell'atterraggio a Crotone

Sembra non esserci tregua in casa Lazio per quanto riguarda questioni legate alla disciplina. Solo la settimana scorsa la società ha multato Luis Alberto per le dichiarazioni rilasciate sui social e le polemiche che ne sono scaturite, ora sembra essere arrivato il turno di Hoedt. Come riporta Il Messaggero infatti pare che sia stato proprio l'olandese a girare il video dell'atterraggio dell'aereo biancoceleste a Crotone che poi ha fatto il giro del web. Vista l'assenza di Peruzzi alla trasferta il difensore è stato rimproverato dal ds Tare e ora sarà punito con un'ammenda.

