Lazio, Muriqi si autoproclama 'bomber': il Maiorca impazzisce

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Continua a sorprendere o forse no, ma Vedat Muriqi è sempre più un gioiellino per il Maiorca. La squadra spagnola oggi ha giocato la sua prima partita dopo la pausa per i Mondiali in Qatar e l'ha fatto in una maniera sorprendente. Nella partita del "Centenario" il Maiorca ha rifilato una manita ai danni del Constància, il tutto collezionando un clean sheet. Come riporta il portale Es.besoccer, al Nou Camp d'Inca hanno assistito circa un migliaio di spettatori per assistere allo storico duello tra le due squadre delle Baleari. A portare la vittoria del Maiorca è stata la doppietta di Vedat Muriqi - ancora in gol - e le reti di Kadewere, Ángel e Abdón Prats. L'ex giocatore della Lazio continua a mettere in campo ottime prestazioni e infatti è stato proprio lui a sbloccare il match con la doppia firma. Non solo, il Pirata ha servito anche un assist al suo compagno Kadewere. Insomma, tra il rendimento in campionato (8 reti e un assist in 12 presenze) e la prestazione odierna, ormai è diventato un vero e proprio bomber alle Isole Baleari.