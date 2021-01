Lazio, Musacchio e il primo scatto a Formello: "Già al lavoro" - FOTO

Conferenza nella sala stampa di Formello, e poi subito in campo. Mateo Musacchio, dopo essersi presentato al popolo biancoceleste oggi intorno alle 13, è sceso sul rettangolo di gioco per il secondo giorno consecutivo e scalpita in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. L'argentino ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae durante l'allenamento, per poi aggiungere: "Già al lavoro".

