Lazio, Luis Alberto in campo: "Lavorando duramente per il resto della stagione" - FOTO

Luis Alberto torna in campo. Lo spagnolo, che si è sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza all'appendice, ha completato sia l'allenamento di ieri che quello odierno, e farà parte di coloro che domenica affronteranno l'Atalanta nel secondo round a distanza di qualche giorno. Il 'Mago' ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono sul rettangolo verde del training center di Formello, per poi aggiungere: "Concentrati e lavorando duramente per affrontare il resto della stagione. Avanti tutta".

