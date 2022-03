Lazio, Muzzi: “Cagliari? Partita da non sottovalutare. Immobile è…”

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match tra Cagliari e Lazio, in qualità di doppio ex è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Roberto Muzzi. Queste le sue sensazioni sulla gara: “Credo che il Cagliari abbia una buona rosa, ha preso coraggio e ultimamente sta facendo ottime prestazioni. È una partita che la Lazio non deve prendere sottogamba. La Lazio deve cominciare a fare risultato, gioca molto molto bene però sarà una partita difficile. Credo che la rosa biancoceleste sia più competitiva di quella del Cagliari”

CRESCITA – “Dobbiamo dare tempo a Sarri per come lui allena. È normale. Non scordiamoci che questa squadra ha fatto sempre il 3-5-2 completamente diverso dal modo di gioco di Sarri. Sono fiducioso, dobbiamo avere pazienza perché una volta che lui avrà tempo per lavorare vedremo una grandissima Lazio"

IMMOBILE – “Ciro è un grande giocatore, è uno che fa i movimenti giusti davanti, sa attaccare la profondità e sa fare gol. Può avere dei problemi come tutti gli attaccanti che magari non fanno sempre gol ma lui si trova sempre l’occasione, Ciro è Ciro. Per me uno dei più forti attaccanti in Italia”

RICORDI – “Nel mio periodo in biancoceleste giocavamo molto bene a calcio. Poi sono iniziate le chiacchiere e li ci ha un po’ creato un problema e da li abbiamo fatto non benissimo però abbiamo vinto la Coppa Italia per la qualità dei giocatori che c’erano. Gli anni dopo era una Lazio a risparmio, abbiamo avuto tantissimi problemi. Uno come Stam servirebbe alla Lazio di oggi, era un leader silenzioso”

ZACCAGNI – “Stagione così? Non me l’aspettavo, considerando il passaggio da Verona alla Capitale. Qui sta facendo bene, devo fargli i complimenti. Spero che possa dare ancora di più in campionato, è un giocatore che fa tantissimo comodo alla Lazio”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Bologna, gli ultras contro Di Vaio e Fenucci: “Fuori i romani”

Calciomercato Lazio, da Kepa a Gollini: tutti i nomi per il dopo Strakosha