Calciomercato Lazio, da Kepa a Gollini: tutti i nomi per il dopo Strakosha

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Thomas Strakosha rimane un rebus. Il portiere albanese, in scadenza di contratto a giugno 2022, è ancora in bilico tra il rinnovo con la Lazio e l'addio a parametro zero. I prossimi mesi saranno decisivi per fare chiarezza sulla sua situazione. Tra i primi obiettivi di mercato della Lazio del prossimo anno ci sarà quasi sicuramente un estremo difensore visto che i giorni passano e il prolungamento di contratto non arriva. La lista dei desideri di Sarri non è più una sorpresa. In cima c'è Kepa del Chelsea che con Tuchel fatica a trovare spazio e continuità. Resta un sogno proibito visto che i Blues lo hanno pagato ben 80 milioni solo un anno fa, ma Abramovich ha messo in vendita la società londinese e potrebbero esserci effetti sul mercato. La dirigenza biancoceleste valuta anche il profilo di Sergio Rico, esperto numero 1 di proprietà del PSG attualmente in prestito al Maiorca. E' seguito dalla You First Sports, scuderia di cui fa parte Luis Alberto, e la Lazio potrebbe godere di una corsia preferenziale in un'eventuale trattativa. Spazio anche ai giovani e occhi puntati a Cremona. Piace anche Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 della Cremonese e della Nazionale Under 21. Il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta che, con l'acquisto di Musso, non ha grandi esigenze tra i pali. Della Dea anche Pierluigi Gollini che in prestito al Tottenham sta faticando e non poco. Per lui solo dieci presenza tutte nelle coppe. Ipotizzabile che gli Spurs non eserciteranno l'opzione per il riscatto e che l'estremo difensore possa far ritorno a Bergamo. Se Lotito riuscirà a strappare il sì per il rinnovo di Strakosha, si dovrà tenere in conto anche l'idea di Sarri. Futuro e mercato sono intrecciati tra società e teccnico.