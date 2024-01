Lazio-Napoli, chiusura Nord e Distinti: ecco il ricorso, ancora niente biglietti

RASSEGNA STAMPA - In questo momento per Lazio-Napoli, ci saranno solo 12 mila abbonati. Il resto sono stati "squalificati" dopo i presunti cori discriminatori a Lukaku nel match di Coppa Italia vinto contro la Roma. Oggi in programma la discussione sul ricorso della Lazio contro la chiusura di Curva Nord e Distinti per il match di domenica sera.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ricorso si basa sulla mancata percezione in campo da parte dei protagonisti: sia da parte dell’arbitro Orsato che dell'attaccante belga. La società biancoceeste non ha ancora messo in vendita i tagliandi in attesa della decisione finale che arriverà nelle prossime ore. Se il ricorso venisse respinto la Tribuna Tevere verrebbe messa a un prezzo inferiore rispetto al solito.