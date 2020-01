Lazio - Napoli, il dott. Rodia: "Tanti impegni, non abbiamo voluto rischiare Correa"

Un Immobile da record per una Lazio da record. I biancocelesti non perdonano l’errore di Ospina e all’Olimpico fanno dieci vittorie di fila, sfatando anche il tabù Napoli. Un passo importantissimo verso l’obiettivo chiamato Champions League. A Lazio Style Channel intanto il dott. Fabio Rodia ha fatto il punto sulla situazione infermeria: "Correa non si è voluto rischiare, ma siamo ottimisti per la prossima settimana. Oggi c’era un coefficiente di rischio che non abbiamo corso visti i tanti impegni e le squalifiche. Non volevamo perderlo per diverse settimane. Lukaku sta facendo un lavoro di recupero muscolare, il ginocchio ha risposto bene e ora bisogna tornare a un buono stato di forma. Vavro può rientrare completamente in settimana, siamo ottimisti anche per Marusic. Lucas Leiva ha accusato dei crampi, è uscito per precauzione: volevamo preservarlo in vista delle prossime partite".