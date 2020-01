Lazio - Napoli, l'arbitro della gara: i precedenti coi biancocelesti

LAZIO - NAPOLI - L'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Lazio - Napoli, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta da Daniele Orsato della sezione di Schio, con Pairetto alla VAR e Schenosi alla AVAR. Assistenti: Tegoni e Galetto. IV uomo: Giua.

LAZIO, I PRECEDENTI CON L'ARBITRO ORSATO - Il fischietto veneto sarà alla gara numero 221 in Serie A. Positivo il bilancio coi biancocelesti, alla luce di 13 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte nei 35 precedenti. Due gli incroci in questa stagione: il primo nel 2-2 sul campo del Bologna del 6 ottobre scorso, l'altro nel successo per 4-0 contro il Torino di poche settimane dopo. La Lazio è la seconda squadra arbitrata più volte proprio alle spalle del Napoli, diretto in 43 occasioni e con un bilancio altrettanto positivo (15 vittorie, 15 pareggi e 13 sconfitte).

Di seguito le designazioni arbitrali per la 19ª giornata di Serie A:

CAGLIARI – MILAN Sabato 11/01 h. 15.00

ABISSO

RANGHETTI – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE



FIORENTINA – SPAL

LA PENNA

BACCINI – BRESMES

IV: ABBATTISTA

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI



H. VERONA – GENOA h. 18.00

MARIANI

BINDONI – DI IORIO

IV: CHIFFI

VAR: VALERI

AVAR: LO CICERO



INTER – ATALANTA Sabato 11/01 h. 20.45

ROCCHI

CARBONE – GIALLATINI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI



LAZIO – NAPOLI Sabato 11/01 h. 18.00

ORSATO

TEGONI – GALETTO

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: SCHENONE



PARMA – LECCE Lunedì 13/01 h.20.45

FABBRI

CECCONI – COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI



ROMA – JUVENTUS h. 20.45

GUIDA

MELI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



SAMPDORIA – BRESCIA

CALVARESE

GORI – MUTO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: MANGANELLI



TORINO – BOLOGNA

PICCININI

PRENNA – MONDIN

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO



UDINESE – SASSUOLO h.12.30

VOLPI

PERETTI – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: MARESCA

AVAR: LONGO

Lazio - Napoli, ecco il numero di biglietti venduti

Lazio, gli auguri di Parolo per i 120 anni del club

Clicca qui per tornare all'homepage del sito