Lazio - Napoli, ecco quanti biglietti sono stati venduti e gli spettatori previsti

Prosegue la vendita dei tagliandi per Lazio - Napoli. Il primo match casalingo della squadra di Inzaghi del 2020 si spera possa avere una cornice di pubblico importante e degna di una sfida di cartello. L'aiuto del pubblico sarebbe fondamentale per Lulic e compagni impegnati in un campionato da applausi finora. Quando mancano più di 48 ore al match, sono circa 7500 i biglietti venduti. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sommati ai circa 20300 abbonati il totale è di circa 28 mila spettatori. Nel numero sono compresi anche quelli acquistati dai tifosi ospiti che non dovrebbero essere molto numerosi e per la maggioranza residenti a Roma. Per questo match, infatti, è necessaria la tessera del tifoso per i residenti fuori dal Lazio. Fino a sabato si spera che i numeri possano aumentare e che si possano avvicinare almeno i 40mila spettatori. Mancano due giorni è lecito aspettarsi un'impennata. Nel frattempo prosegue anche la seconda fase della campagna abbonamenti che riguarda solo il girone di ritorno, compreso il recupero con il Verona ma non la sfida di sabato con il Napoli. Sono circa 500 i nuovi abbonati che in due giorni hanno sposato il progetto biancoceleste. C'è tempo fino a venerdì 17 per sottoscrivere la tessera e non perdersi così nemmeno un match delle aquile all'Olimpico.

