Lazio, Parolo: "Essere laziali un qualcosa di radicato. Sabato tutti allo stadio!"

Sì, questa sera è festa grande. Roma si è tinta di biancoceleste per festeggiare i 120 anni della Lazio. In occasione della cena di gala, svoltasi nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo, Marco Parolo - al termine di un simpatico giochino stile social con Lazzari - è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per i suoi personali auguri: "Ci ha messo un po' ma alla fine ce l'ha fatta, ci stiamo divertendo. Lazzari può darci delle grosse gioie (ride, ndr). A turno abbiamo giocato tutti, anche Proto. A Silvio è capitato...? Non mi ricordo. È stato messo Topolino, Carlo Cracco, Cleopatra... Non ero mai stato qui, venirci di sera è ancora più bello. Per me è un onore essere qua, è bello per l'occasione, per quello che rappresenta. Io penso che questi 120 anni, conoscendo un po' la storia della Lazio, siano un qualcosa di radicato: essere laziale è un sentimento. Non è un qualcosa tanto per..."

LA LAZIO OGGI - "Stiamo coronando un percorso ottimo! Sono molto contento di essere parte della storia, aver vinto e aver dato tutto per questa maglia. Essere laziali è bello, l'ho scoperto appena arrivato a Roma, prima non lo sapevo. Io e la mia famiglia siamo diventati laziali. Questa è la Lazio più forte? Penso che sia stato fatto un percorso graduale, facendo qualche errore - sia noi calciatori sia la società - ma con la voglia di impare dagli stessi errori. Tutto questo sta portando consapevolezza nel gruppo, nella società. Una crescita costante che spero continui. A volte si fanno voli pindarici, qui invece ci sono delle fondamenta forti e non si può far altro che migliorare. Un saluto a tutti e tanti auguri alla Lazio. Ci vediamo sabato allo stadio!".

Lazio, la diretta da Castel Sant'Angelo per i 120 anni del club

Lazio, le parole di Caicedo per i 120 anni

Clicca qui per tornare all'homepage del sito