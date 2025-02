Lazio - Napoli, l'Olimpico si riempie: il dato aggiornato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Nella venticinquesima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Napoli all'Olimpico, un big match fondamentale sia per la lotta scudetto sia per la lotta Champions. La posta in palio è altissima per entrambe le squadre, un banco di prova importantissimo per i biancocelesti che però, per l'occasione, potranno contare sul supporto del proprio pubblico. Nelle ultime ore, come appreso dalla nostra redazione, il dato sui tagliandi venduti è aumentato ancora e, sommandolo a quello degli abbonati, è stata superata quota quarantamila presenze. Saranno infatti, 41.500 i tifosi che prenderanno posto allo stadio per spingere la squadra di Baroni verso l'obiettivo. Numeri che potranno crescere ancora dal momento che la vendita sarà aperta fino al momento del calcio d'inizio.

