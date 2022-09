Lazio-Napoli, Marelli: "Il rigore c'era. Spinta di Kim? Ecco cosa doveva fare Sozza..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Sulle questioni arbitrali che hanno infuocato Lazio - Napoli ha voluto far chiarezza Luca Marelli, opinionista Dazn ed ex arbitro, il quale ha analizzato i due episodi che più sono stati messi sotto la lente di ingrandimento, quello del gol di Kim Minjae e il rigore non concesso alla Lazio per fallo su Manuel Lazzari: “Sarri si è lamentato, ma non ha torto. Il primo caso da analizzare è il gol di Kim. La spinta su Luis Alberto c'è, il laziale perde l’equilibrio e Kim segna con un colpo di testa. Il VAR non interviene giustamente e il motivo principale è questo: la spinta avviene prima che il pallone sia in gioco. Cosa avrebbe dovuto fare l’arbitro? Doveva prima richiamare Kim, riprenderlo per la spinta e poi far battere il corner.

Il rigore su Lazzari? Sozza vede benissimo quello che succede, è esattamente sulla traiettoria ed ha visuale libera. Questo non è un colpo, è un braccio allargato sul volto. Il VAR non interverrà mai neanche in questo caso proprio perchè c’è la visuale libera dell’arbitro. Il rigore comunque ci stava”.