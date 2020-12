Lazio - Napoli, sarà Orsato l'arbitro del match: i precedenti

È stato scelto l'arbitro che dirigerà Lazio - Napoli di domenica alle 20:45. Sarà Daniele Orsato a fischiare all'Olimpico, coadiuvato da Mazzoleni al Var, Vivenzi all'Avar, Chiffi come quarto uomo e Tegoni e Ranghetti come guardalinee. Sono 39 i precedenti tra Orsato e i biancocelesti, con 14 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte arrivate per i capitolini. L'ultima sfida diretta dal fischietto veneto risale alla 4ª giornata di quest'anno quando i ragazzi di Inzaghi hanno perso 3-0 in casa della Sampdoria. L'arbitro di Schio ha diretto anche l'ultimo Lazio - Napoli dello scorso anno.