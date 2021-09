Lazio, Negro e i ricordi amarcord: "Post muto" - FOTO

La Lazio dei primi anni 2000 è un ricordo ben scolpito nella memoria dei tifosi biancocelesti. Una squadra capace di vincere tutto e di battere avversari importanti come Chelsea e Manchester United. Paolo Negro ha fatto parte di quel gruppo formidabile e su Instagram ha voluto ricordare le gare di Champions League della stagione 1999/2000. La maglia a strisce bianche e celesti in stile Argentina per un undici invidiabile con gente del calibro di Salas, Sergio Conceicao e Nedved solo per citarne alcuni. L'ex difensore ha scritto "Post Muto" taggando gli ex compagni. Veron e Pancaro hanno risposto alla chiamata commentando con l'emoticon del fuoco per far capire quanto fosse forte quella squadra.