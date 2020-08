Lazio, nel podio dei tackle vincenti a partita c'è spazio per Leiva: il dato

Nel rush finale del campionato Simone Inzaghi non ha potuto contare su Lucas Leiva. Il brasiliano, che si era sottoposto a un intervento chirurgico nei primi giorni di aprile, non è riuscito a recuperare per la ripresa del campionato. Lo staff ha provato a mandarlo in campo per alcuni spezzoni di gara, ma l'ex Liverpool ha dimostrato di non essere pronto per tornare a disposizione dell'allenatore. I numeri, messi in luce da Lazio Page, confermano quanto quella di Leiva sia stata un'assenza pesantissima in casa biancoceleste. Il brasiliano, nonostante lo stop prolungato, ha mantenuto il terzo posto nella classifica che prende in considerazione il numero di tackle vincenti a partita. Il centrocampista è a 2.4, lo stesso risultato collezionato da Darmian. Medaglia d'argento per Bisoli, che segue il primatista Palomino.

