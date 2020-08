Cucchi: "Il gol di Immobile e l'ultima di Callejon le cose belle di Napoli - Lazio"

Quella di questa sera tra Napoli e Lazio è stata una gara tutt'altro che semplice. Accesi confronti tra le panchine hanno innervosito la partito, al punto che l'arbitro Calvarese ha dovuto utilizzare ampiamente i cartellini gialli per riportare la pace in campo. Indubbiamente, però, non è stato il finale che tifosi e addetti ai lavori si sarebbero voluti godere. A confermarlo, la consueta analisi via Twitter di Riccardo Cucchi. Il tifoso della Lazio e la storia voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha spiegato: "Le cose belle di Napoli - Lazio: il 36esimo gol di Immobile che eguaglia Higuain proprio al S. Paolo e riporta in Italia la Scarpa d'Oro e l'ultima di Callejon, gran giocatore. Le brutte: l'infortunio di Insigne e il troppo nervosismo. È stata una partita combattuta, Napoli con merito".

Lazio, Luis Alberto re degli assist e non solo: nessuno come lui per occasioni create

FORMELLO - Lazio, ora le meritate vacanze: ritrovo il 20 agosto

TORNA ALLA HOMEPAGE