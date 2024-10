Lazio - Nizza, le probabili formazioni: Baroni tra turnover e sorprese

Si torna all'Olimpico. Dopo tre trasferte consecutive la Lazio ritrova il suo pubblico in casa. Per la seconda giornata di Europa League nella Capitale arriva il Nizza di Franck Haise, attualmente nono in Ligue 1. Baroni, archiviata la gara contro il Torino, riparte con il turnover. Cambiano il portiere e i terzini: Mandas prende il posto di Provedel, mentre Lazzari e Nuno Tavares riposano per fare spazio a Marusic e Pellegrini. Al centro confermato Gila, di fianco a lui Patric ristabilito dall'infortunio. Parte fuori Romagnoli. A centrocampo può tirare il fiato Rovella: si candida Vecino per fare coppia con Guendouzi. Sulla trequarti sono in vantaggio Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. Viaggiano verso la panchina sia Zaccagni che Isaksen. Assente Noslin per squalifica (in attesa della decisione della UEFA), Castellanos si prende il posto da centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Gigot, Lazzari, Nuno Tavares, Rovella, Isaksen, Zaccagni, Dia. All.: Baroni.

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Boudaoui, Abdi; Boga, Guessand; Moukoko. All.: Haise.