Lazio, non solo allenamenti. Bastos balla con la moglie: "Devo migliorare" - VD

Sono giorni complicati per tutti gli italiani, chiusi in casa ormai da settimane. I giocatori, che potrebbero tornare ad allenarsi nei centri sportivi solamente ai primi di maggio, stanno proseguendo il lavoro tra le mura domestiche. Il tanto tempo a disposizione, tuttavia, consente di potersi dilettare anche in altre attività. In casa Lazio, Bastos ha fatto un balletto con sua moglie Nerika, puntualmente condiviso con i propri followers di Instagram. Il difensore angolano ha aggiunto: "Devo migliorare ancora".

