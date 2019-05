Lazio, non solo Inzaghi per la panchina del Milan. Sportitalia: “Giampaolo in pole"

Ieri è arrivata l'ufficialità: Gattuso e Leonardo hanno salutato il Milan, che quindi è partito alla ricerca dei rispettivi sostituti. Come trapelato nelle ultime ore, da un lato Gazidis vorrebbe affidare a Maldini l'intera responsabilità dell'area tecnica (affiancandogli un consulente di mercato), mentre dall'altro la ricerca per il nuovo allenatore vive ancora una fase preliminare. Sono tanti i nomi al vaglio del club rossonero, uno su tutti rimane quello di Simone Inzaghi, considerato il profilo giusto per ripartire seguendo la “linea verde” improntata sui giovani. Secondo Sportitalia però, nel caso in cui Maldini dovesse accettare la proposta della società, il candidato in cima alla sua lista sarebbe Marco Giampaolo: il tecnico della Sampdoria non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro, e la sua permanenza in blucerchiato pare tutt'altro che scontata. Inoltre, anche il tecnico di origine svizzera sarebbe un profilo in linea con la nuova politica societaria. La sensazione è che il testa a testa per sedere sulla panchina del Milan sarà proprio tra lui e l'allenatore della Lazio.

IDEA DONADONI – C'è un'ulteriore indiscrezione che ha rilanciato “la Repubblica” questa mattina: anche Roberto Donadoni sarebbe uno dei papabili sostituti di Gattuso. La sua candidatura per ora appare sullo sfondo, ma l'ex Bologna non ha alcun vincolo contrattuale e quindi potrebbe prendere quota nei prossimi giorni, o settimane. Per Donadoni si tratterebbe del ritorno al Milan dopo le 390 presenze accumulate in rossonero da giocatore.

