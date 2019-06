Lazio, nota della società in riferimento a un articolo di stampa

La Lazio sul sito ufficiale ha pubblicato la seguente nota: "In riferimento all’articolo a firma Goffredo De Marchis, pubblicato, in data odierna, sul quotidiano “La Repubblica”, l’avv. Gian Michele Gentile informa di aver ricevuto incarico dal Presidente, Dott. Claudio Lotito, di procedere in tutte le sedi giudiziarie civili e penali a tutela della sua persona, gravemente lesa dai contenuti della suddetta pubblicazione".

