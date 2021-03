Lazio, notte in Germania: solo in mattinata il rientro a Roma

Risveglio tedesco per la Lazio di Simone Inzaghi dopo l'eliminazione per mano del Bayern in Champions. I biancocelesti hanno passato la notte in Germania prima del rientro nella Capitale previsto in mattinata. Il lungo post gara e degli orari particolarmente rigidi hanno portato il club alla decisione obbligata di fermarsi ancora una notte in Baviera, prima di un volo che riporterà la Lazio nella Capitale. La ripresa degli allenamenti in vista dell'Udinese è fissata per le 14.30 a Formello, la parentesi tedesca si chiuderà soltanto nella mattinata di oggi.