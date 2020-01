Lazio, Novellino: "Sono felice per Inzaghi, è cresciuto con me alla Samp"

Simone Inzaghi e la Lazio: un legame lungo 20 anni, diviso solo per qualche mese. Prima alla Sampdoria, poi all'Atalanta. Due esperienze in prestito non proprio fortunate per il tecnico dei biancocelesti, che in blucerchiato però deve aver imparato qualcosa sul suo attuale mestiere dal tecnico di allora dei genovesi: l'esperto Walter Novellino. Proprio l'ex allenatore di tante squadre di Serie A e B ha parlato a TMW Radio della Lazio e del tecnico piacentino: "La Lazio sta facendo molto bene, ma penso che sulla lunga distanza possa pagare qualcosa sotto l'aspetto della tenuta. Comunque i biancocelesti sono molto bravi. Inzaghi è diventato un grande allenatore, è cresciuto con me alla Sampdoria e sono contento per lui".

