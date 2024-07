Lazio, occhi sull'erede di Immobile: è rebus per la fascia di capitano

RASSEGNA STAMPA - Il rebus capitano è uno dei temi che ruota attorno alla Lazio. In tre amichevoli disputate sotto le Tre Cime di Lavaredo, sono stati cinque i capitani. Il ruolo e la fascia lasciata libera da Ciro Immobile deve ancora trovare l'erede. Per il gruppo non ci sono dubbi, sia Marusic che Provedel hanno sottolineato pubblicamente che dovrebbe essere Cataldi.

Come riporta il Corriere dello Sport, se si considerassero le presenze complessive con la maglia della Lazio, il centrocampista di Ottavia sarebbe solo il secondo dietro a Marusic. Nell'amichevole contro l'Auronzo, dopo l'entrata di Cataldi in campo, il montenegrino non ci ha pensato due volte a stringere la fascia di capitano attorno al braccio del romano. Una volta che il centrocampista è stato costretto a uscire per infortunio, ecco che il testimone è passato a Patric. Contro il Trapani è stato Romagnoli a indossarla, mentre con la Triestina l'ha ripresa di nuovo Patric, che quando è uscito l'ha poi ceduta a Zaccagni. Proprio il nuovo numero 10 biancoceleste e Romagnoli potrebbero essere i maggiori indiziati. vista la celebrazione via social della società.

Storie e vittorie a parte, il gruppo ha indicato Cataldi come degno successore, ma la decisione ufficiale non è stata ancora presa. Baroni l'ha spiegato nella conferenza di chiusura del ritiro che ci sono tanti capitani, ma la scelta la comunicherà solo al gruppo squadra. Tra i fattori, sicuramente la titolarità, le motivazioni, il progetto tecnico. Si attende solo la scelta dell'allenatore, fino a quel momento, l'ex fascia di Immobile continuerà a balzare da un giocatore all'altro.