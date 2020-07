Lazio, occhio a Lasagna: meglio di lui solo Cristiano Ronaldo

UDINESE - LAZIO, LASAGNA - Se per la Lazio la ripartenza post Covid ha segnato la rovina, per l'Udinese è stata esattamente il contrario. La squadra di Gotti, prossima avversaria dei biancocelesti, ha ritrovato prestazioni e risultati, trascinata dai suoi leader tecnici: Fofana, De Paul e soprattutto Lasagna, che è in grande forma. La Lazio dovrà tenerlo sott'occhio perché va in gol da cinque partite consecutive (6 reti). Meglio di lui (7) solo Cristiano Ronaldo. Con la difesa colabrodo mostrata dalla squadra di Inzaghi nelle ultime uscite, Lasagna diventa un pericolo ancora maggiore.

