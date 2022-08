Lazio, occhio al Torino: quanti patemi in trasferta per i biancocelesti

Torino - Lazio siglerà la seconda partita di campionato, la prima invece in trasferta per gli uomini di Maurizio Sarri. Lo Stadio Olimpico Grande Torino è pronto ad aprire le proprie porte, dove 1430 tifosi biancocelesti saranno presenti per dar animo e cuore alla propria squadra. Attenzione però, perché c'è un dato molto interessante che Sarri dovrà tenere in considerazione. Se il tecnico non ha mai perso contro il Torino, è pur vero che la Lazio ha sempre faticato molto in trasferta. In particolare, il bilancio totale in casa dei granata è di 31 vittorie per il Torino, 25 sono i pareggi mentre solo 16 sono le vittorie maturate dai biancocelesti. Prova ostica e di carattere è quella che aspetta alla formazione targata Sarri. Dall'altra parte però c'è una grandissima voglia di dar continuità con l'umore in casa Lazio di queste ultime settimane che può essere decisivo per poter tornare a Roma con una vittoria.