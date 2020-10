Lazio, Oddi: "Con la Sampdoria una figuraccia. E col Borussia..."

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha analizzato la prestazione della Lazio con la Sampdoria, con un occhio alla gara di domani in Champions League: "Domani si gioca contro una squadra forte. In Europa non dobbiamo fare brutte figure. Per quanto riguarda la partita con la Sampdoria, la Lazio si presentava con tante problematiche e mi aspettavo una partita del genere. Mancavano tanti giocatori, bisognerebbe farsi qualche domande. Non si può giocare con Parolo sulla fascia, anche se tutti i reparti hanno fatto una figuraccia".