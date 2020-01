Lazio, Oddi: "Correa? Polpaccio muscolo più delicato per un calciatore"

La Lazio punta le prossime partite, Inzaghi dovrà anche visionare la situazione di Correa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Il polpaccio è una zona veramente maledetta. Anche se Correa non ha una lesione, la sua situazione va monitorata costantemente, perché rischiare un recupero lampo sarebbe decisamente controproducente. Un risentimento, in questa zona, va curato come se fosse uno stiramento. Ripeto, è il muscolo più 'infame' per un calciatore, il recupero deve essere perfetto prima di rivederlo in campo".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, CORREA IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE