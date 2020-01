FORMELLO - Lazio, doppia seduta: rientra Marusic, Luis Alberto a riposo

FORMELLO - Primo allenamento di due: Simone Inzaghi fissa la doppia di mercoledì vista l’intera settimana per preparare la partita con la Spal (domenica alle 15). Le prove tattiche sono ancora lontane, tiene banco l’infermeria: Correa naturalmente fermo, oggi era in Paideia per gli accertamenti al polpaccio. Si attende un comunicato ufficiale da parte del club, la lesione muscolare dovrebbe essere scongiurata. Stamattina è rimasto a riposo anche Luis Alberto, uno dei pochi a bissare l’assenza di ieri pomeriggio (come lui Adekanye). Radu, Patric e Milinkovic, 24 ore fa in palestra alla ripresa dei lavori, sono stati riaggregati al gruppo. Un rientro, in attesa degli esiti del Tucu, è intanto quello di Marusic: il montenegrino, alle prese da mesi con dei fastidi muscolari, ha svolto l’intera sgambata coi compagni. Inzaghi spera di riabbracciarlo anche tra i convocati, gli consentirebbe una rotazione in più sulla fascia destra. La ripresa è fissata per le 15.30.

LAZIO, CORREA IN PAIDEIA PER GLI ACCERTAMENTI AL POLPACCIO

CALCIOMERCATO LAZIO, RIECCO BAKAMBU

TORNA ALLA HOMEPAGE