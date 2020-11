Lazio, Oddi: "Il gol preso a Torino non è solo colpa di Hoedt. E sui cambi..."

La Lazio ha ribaltato incredibilmente la gara con il Torino. Ai microfoni di Radiosei ha detto la sua Oddi: "Le partite di calcio a volte sono incredibili. Dopo il 3 a 2 sembrava finita, invece la Lazio ha ribaltato una situazione disperata. C'è stato qualche cambio importante, come quello di Caicedo. Abbiamo preso il terzo gol con una grande ingenuità, ma la colpa non è solamente di Hoedt. Non gli è stata servita una palla comoda, è stato messo in difficoltà. Comunque è stato un gol brutto da vedere in Serie A. Quelli che sono entrati hanno dato un qualcosa in più di quello che magari possono potenzialmente dare".