Lazio, Oddi: "L'arbitro ha compromesso la partita. Sui cambi di Sarri..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Una Lazio di cuore e grinta non è riuscita a battere lo Sturm Graz in una partita giocata per metà in dieci contro undici. La squadra di Maurizio Sarri non ha mai smesso di giocare, è stata in grado di reagire con il gol di Pedro, ma non nel riuscire a portare a casa tre punti che avrebbero spezzato l'equilibrio del girone. Tutto, dunque, resta in bilico e nelle mani dei biancocelesti che, nelle prossime sfide, proveranno a tornare alla vittoria, direttore di gara permettendo. Per commentare la prestazione della Lazio in Europa League è intervenuto ai microfoni di Radiosei l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi:

"Nonostante l’inferiorità numerica, la Lazio poteva anche portare a casa la vittoria. Sarebbe stato un risultato prezioso che avrebbe congelato la qualificazione. Adesso, invece, diventa dura. Devi vincere la prossima e poi tirare nuovamente le somme in vista dell’ultima gara del girone. La partita è stata buona, anche se siamo partiti male. L’espulsione ha fatto la differenza. Questo è un arbitro internazionale che ha buttato fuori un giocatore che non ha fatto proprio nulla. Assurdo, ha compromesso la partita. Sarri è stato bravo nei cambi: ha cercato di continuare a giocare mettendo dentro la qualità. La mentalità deve essere questa, le scelte sono state azzeccate. Peccato per l’errore di Cataldi sul primo gol, anche perché ha giocato un’ottima partita".