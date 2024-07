Lazio, Oddi: "Laurientè non sarebbe male. Isaksen? Non è un fenomeno, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato alcuni temi di giornata in casa Lazio. Dal compleanno di Lenzini e Lovati al mercato, queste le sue considerazioni: "Il presidente Lenzini ha dato tutto alla Lazio, un presidente eccezionale; giocava a carte con i giocatori. Lovati persona incredibile, capiva tantissimo di calcio".

"Laurientè buono, non sarebbe male; giocatore forte che a me piace. Ora, nel calcio moderno, fa la differenza chi salta l’uomo. Isaksen? Penso sempre sia un buon giocatore. Certo, non è un fenomeno, nella Lazio ha giocato poco, è giovane ha delle qualità: salta l’uomo e ha un buon tiro. Guardando l’anno scorso, credevo potesse fare di più. Per qualità, a me ancora convince; vero che, se non ha convinto nessun allenatore, giusto possa uscire".

"Io di Provedel mi fido ciecamente, come portiere lo vede bene; vedo bene pure Mandas. Rispetto all’argomento portieri la Lazio è ben coperta. Il portiere, come ruolo, è importante che giochi. Meglio giocare tutte le partite in Serie B che il vice in Serie A; dopodiché si rispetta la scelta del ragazzo".

