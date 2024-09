Lazio, Oddi sicuro: "L'obiettivo è l'Europa. Sarri è il passato, con Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista ai microfoni di tag24.it per l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi. Tra i tanti temi toccati ha parlato dell'obiettivo stagionale della Lazio e del nuovo ciclo iniziato con Baroni in panchina, soffermandosi anche su Isaksen e Dele-Bashiru da cui l'opinionista si aspetta grandi risposte. Queste le sue parole: "Obiettivo zona Europa? Direi proprio di sì, perché non potrebbe ambire a quella posizione? Ci siamo riusciti l’anno scorso, non vedo perché non dovremmo ripeterlo anche questa stagione. Anzi, mi auguro che si possa ambire anche a qualcosa di più. Sarri è il passato; ha fatto benissimo, ma adesso serve voltare pagina e appoggiare il lavoro di Baroni. E’ un allenatore che mi fa ben sperare, bravo e dal carattere deciso. Mi da fiducia, poco importa che abbia allenato realtà minori, non vuol dire niente, serve dare fiducia e pazienza".

"Baroni? Il carattere per poter perseguire questa strada ce l’ha per rimanere parecchio tempo alla Lazio. Ma al netto delle previsioni future, sono dell’idea che la Lazio possa fare un bel campionato. Contro il Verona non sarà per niente semplice, il Verona sta facendo bene. Come già detto altre volte, ci sono squadre che partono a mille per quanto riguarda la preparazione fisica, così da iniziare al meglio e fare quanti più punti possibili in chiave salvezza. Il Verona è una di queste squadre: è partita bene ed è molto rognosa. Mi piace molto Isaksen: giovane, veloce, dal buon dribbling e un bel sinistro. Da lui mi aspetto un bel campionato, mentre per quanto riguarda il resto mi piace Dele-Bashiru; ma anche qui torno a ripetere: bisogna aspettare che si ambientino al pianeta Lazio".