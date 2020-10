Lazio, oggi le visite mediche di Hoedt: obiettivo Sampdoria

L'ultimo giorno di mercato è arrivata l'ufficialità del suo approdo alla Lazio, mancano solo le visite mediche ora per Wesley Hoedt. L'olandese questa mattina sarà in Paideia alle ore 12:00 per svolgere i test di rito, inizialmente fissati per sabato 26 settembre, 24 ore dopo il suo arrivo a Roma. L'obiettivo è quello di essere a disposizione della squadra già a partire dalla prossima partita contro la Sampdoria per dare un'opzione in più ad Inzaghi nel reparto arretrato che sta soffrendo i tanti infortuni. Hoedt potrebbe aggiungersi al gruppo da lunedì, allenarsi a parte per rimettersi in forma visto che ha saltato gran parte della preparazione e candidarsi per una convocazione contro i blucerchiati.

