Playoff Euro 2020, Milinkovic entra e fa doppietta: Serbia in finale

Match importante per Norvegia e Serbia impegnate questa sera nelle semifinali dei playoff di Euro 2020. Partita molto equilibrata nel primo tempo con la squadra di Tumbaković che ci prova di più dei padroni di casa ma che non riesce a concretizzare. Cambia tutto nel secondo tempo e soprattutto con l'entrata di Milinkovic-Savic che entra all'80' al posto di Duricic e solo un minuto dopo sigla la rete del vantaggio con un destro sottomisura che non lascia scampo a Jarstein. Solo sette minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa con Normann che fissa il punteggio sull'1-1. Si va ai supplementari e, sotto la pioggia di Oslo, è ancora il centrocampista a dilagare e a riportare in vantaggio la sua Nazionale firmando anche la sua personale doppietta al 102'. Una rete bellissima in posizione defilata con un colpo sotto che beffa il portiere norvegese e finisce all'angolino. Gli ospiti mantengono il risultato è possono esultare. Sergej e compagni si qualificano per la finale dove incontreranno la Scozia con cui si contenderanno un posto per il prossimo Europeo. Milinkovic, con un insolito 20 sulle spalle, proverà ancora a trascinare i suoi per essere protagonista nella fase finalè della competizione.

